Giresun’un Espiye İlçesindeki Su Sıkıntısı

Giresun'un Espiye ilçesinde yaşanan su sıkıntısının hatların eski olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde yaşanan su sıkıntısının hatların eski olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Espiye Belediyesi, ilçede yaşanan su sıkıntısı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, arazinin engebeli olması nedeniyle insan gücü ile yapılan belli orandaki kazı işleminin bittiği belirtilerek, "İlçemiz genelinde 20 Eylül tarihinde Keson kuyulardan Çam Mahallesi ana depoya giden hat üzerinde arıza meydana gelmiş olup, ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucu arıza giderilmiş ama söz konusu hattın eski olmasından dolayı arıza yapan yerin üst kısmında tekrar arıza oluşmuştur. Belli bir mesafeye kadar ekiplerimiz tarafından hat yenileme çalışmaları başlanılmış olup engebeli arazi olması nedeni ile çalışmalar insan gücü ile yapılarak belli oranda kazı işi bitmiştir. En kısa zamanda yeni borular ve kaynak işleri bittiğinden ilçemizde su verilmeye başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.