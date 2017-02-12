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Giresun'un fındığı borsaya açılıyor

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Giresun'un fındığı borsaya açılıyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Yanıkoğlu, "Yapılacak ortak çalışma ile Borsa İstanbul'un lisanslı depoculuk şirketine büyük bir sermaye miktarı ile ortak olma durumu var" dedi

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın, Borsa İstanbul'a (BIST) açılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Borsa Başkanı Yanıkoğlu, Borsa İstanbul ile ortak çalışma içerisine girmek amacıyla girişimlerin devam ettiğini belirtti.

Bu konuda Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ciddi desteğini aldıklarını kaydeden Yanıkoğlu, Canikli'nin talimatıyla Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Görüşmelerin olumlu geçtiğine işaret eden Yanıkoğlu, şunları kaydetti: "Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsasını BIST'e açacağız. Yapılacak ortak çalışma ile Borsa İstanbul'un lisanslı depoculuk şirketine büyük bir sermaye miktarı ile ortak olma durumu var. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için devlet yetkililerimiz de elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Giresun'un fındıkta söz sahibi olan ve fındık piyasalarının takip edildiği bir il olması ve fındığa hizmet eden bir çalışma olması için bize fazlasıyla katkılar sağlıyor."

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