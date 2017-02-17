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Giresun'un teknolojik altyapısı yenilendi

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Giresun'un teknolojik altyapısı yenilendi
Giresun Belediyesi'ne bağlı Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2016 yılında kurum içinde yapılan çalışmaları raporladı.

Giresun Belediyesi'ne bağlı Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2016 yılında kurum içinde yapılan çalışmaları raporladı. Belediyenin projeleri kapsamında Atatürk Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’na kablosuz internet hizmeti Wi-Fi ağı kuran Bilgi İşlem Müdürlüğü, bazı müdürlüklere yeni web siteleri tasarladı ve akıllı sayaç uygulamasının ilk aboneliklerini yaptı.

WEB SİTELERİ YENİLENDİ
Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; "Belediyemizin kurumsal web sitesi (www.giresun.bel.tr) tüm alt yapıları ile değiştirilerek, yeniden düzenlendi. Belediyemiz Şehir Tiyatrosu ve Hayvanat Bahçesine yeni web siteleri hazırlandı. Sosyal Belediyecilik uygulamaları kapsamında Atatürk Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’na kablosuz internet hizmeti Wi-Fi ağı kuruldu. Kurum içinde kullanılan telefon ve internet hatlarında tarife düzenlemeleri yapıldı. Belediyemiz yönetici ve personellerin kullanması için kurumsal mail adresleri alındı. Kurum içinde kullanılan bilgisayarların ihtiyaçlar doğrultusunda bakım ve onarımları da yapıldı."

SU AÇMA KAPAMA HİZMETİ
Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı çalışan Su Kesme ve Bağlama Servisi tarafından, 1512 abonenin su bağlama işleminin gerçekleştiğini belirten müdürlük yetkilileri şu açıklamada bulundu; "10 yılını doldurmuş ve üzeri 2000 metre küpü geçen 1340 adet sayacın bakım ve onarımı yapılmış, ayrıca 500 adet kaçak kullanımın önüne geçilerek abonelikleri yapılmıştır. Ayrıca Giresun Belediyesi'nce, 25 Nisan 2016 tarihinde yapılan meclis toplantısında alınan karar ile akıllı sayacı uygulamasına geçilmiş, uygulamaya geçildiği tarihten itibaren toplam 850 akıllı su sayacı aboneliği yapılmıştır." 

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