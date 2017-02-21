Girişimci Adayları Belgelerini Aldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen "İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik Kursu"nu tamamlayan 25 kişiye belgeleri verildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen "İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik Kursu"nu tamamlayan 25 kişiye belgeleri verildi.

Alaçam Belediyesi ve Bafra Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Hizmet Merkezi tarafından organize edilen "İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik Kursu" tamamlandı. Kursun son ermesi dolayısıyla Alaçam Belediyesinde belge töreni düzenlendi. Törende konuşan Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, belediye olarak İŞKUR ile iş birliği içerisinde böyle kursların açılmasını her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ise yaptığı konuşmada, özellikle İŞKUR'un yürüttüğü bu girişimcilik kurslarının girişimciler için önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından 25 kursiyere belgeleri verildi. Başkan Uyar, İŞKUR Bafra Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ve Bafra İŞKUR Şube Şefi Cemal Özer'e birer plaket takdim etti.