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Girişimciler mülakatla seçildi

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Girişimciler mülakatla seçildi
Çarşamba’da Girişimcilik Eğitimi Programı için mülakatlar tamamlandı. 140 kişinin katıldığı değerlendirme sonucunda seçilen 75 aday 'girişimci' olarak yetişecek

Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle oluşturulan Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi tarafından Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü ve KOSGEB Samsun İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleşen Çarşamba’daki altıncı  ‘Uygulamalı Girişimcilik Kursu’  mülakatları yapıldı. 140 kişinin katıldığı mülakatta 75 asil ve 21 yedek girişimci seçilerek girişimcilik kursuna katılmaya hak kazandı.

GİRİŞİMCİLERİ KOMİSYON DEĞERLENDİRDİ
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu için mülakatlar Çarşamba TSO'da gerçekleşti. Mülakatları; KOSGEB Kobi Danışmanı Hakan Gürel, İŞKUR Personelleri Akif Altun, Aysun Kumaş ve İş ve Meslek Danışmanı Arzu Alan Bayram ile Çarşamba Kalkınma Proje Ofisi yetkililerinden kurulan komisyon yaptı. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla verildiğini söyleyen ÇTSO Başkanı Ahmet Yılmaz, "Eğitim sonunda girişimci adayların kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedefleniyor. Değerli girişimci adaylarımıza kurs süresince bu doğrultuda bilgilerler veriliyor" dedi. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 2017 Programı’nın 3 ayrı kursu için mülakatlar yapıldı. Kursa katılmaya hak kazanan 75 girişimci adayı projelerini hayata geçirilebilmek için eğitilecek.

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