Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan 29 Kursiyer Pasta Kesti

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kahramanmaraş İl...

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kahramanmaraş İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursuna katılan 29 kursiyer, eğitimlerini pasta keserek tamamladı.

KOSGEB Başkanlık Müşaviri Ahmet Alperen tarafından verilen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kahramanmaraş Müdürlüğü Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) toplantı salonunda gerçekleştirildi. 32 saatlik kursa, çoğunluğu bayanlardan oluşan 29 kursiyer katıldı. Tamamlanan kursla birlikte Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın KOSGEB'le birlikte açtığı girişimcilik kursundan mezun olanların sayısı 200'e ulaşmış oldu.

Kursun son dersinin ardından bilgi veren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlık Müşaviri Ahmet Alperen, uygulamalı girişimcilik kursuna 29 kursiyerin katıldığını söyledi.

Başarılı olan kursiyerlerin açacakları işyerleri ve kuracakları işletmelerle Elbistan'ın ekonomisine ve geleceğine katkı sağlayacağını vurgulayan Alperen, "Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kahramanmaraş Müdürlüğü'nün işbirliği ile hazırlanmış olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Kursunu bitirmiş bulunuyoruz. Bu eğitime katılan 29 arkadaşımız yeni bir hayatın ufkuna yelken açmak üzere bu eğitimin becerilerini tamamladılar. Gelecekte de işyerlerini kuracaklar. Kendilerine başarılar diliyorum. Güzel işler yapacaklarına inanıyorum ve de güveniyorum. Bu ışığı gözlerinde gördüm. İnşallah seneye geldiğimizde en az 10 işletmenin açılacağını düşünüyorum. Elbistan'ın ekonomisine ve geleceğine katkı sağlayacaklar. Türk ticaretine katkı sağlayacaklar, esnaf odalarımıza katkı sağlayacaklar. Buna inanıyoruz" dedi.

KOSGEB'in verdiği eğitimlerle bugüne kadar 50 bine yakın işletme açıldığını ifade eden Alperen, "KOSGEB İdaresi Başkanlığı, 27 yıldan beri hizmet vermektedir. Birçok desteği vardır. En önemli desteklerinden bir tanesi de Türkiye genelinde 500 bin yeni girişimci adayına eğitim vererek, iş kurmalarını sağlamaktır. Şuana kadar da 50 bine yakın işletme eğitim alanlar tarafından kurulmuş bulunmaktadır. Bu eğitimleri KOSGEB mensupları olarak veriyoruz. Benimle beraber 40 arkadaşımız sahada bu eğitimleri veriyor. Üniversiteler, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları da bu eğitimleri veriyorlar. Girişimci belgesi sertifikası da KOSGEB tarafından imzalanır. Elbistan'da bin 200 kişi bu eğitimi beklemektedir.

Bu imkanı bize sağlayan ve salonu tahsis eden Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy Bey'e ve KOSGEB Uzmanımız Gazi Polat Bey'e teşekkür ediyoruz. Coşku içerisinde güzel bir eğitim yaptığımıza inanıyorum. Arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Alperen'in konuşmasının ardından pasta kesildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler de, sertifikalarını alır almaz kendi işlerini kurmak için çalışmalara başlayacaklarını kaydettiler.