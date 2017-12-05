“GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN” PROJESİYLE

“Girişimcilikte Önce Kadın” projesinde başarılı girişimci kadınlara ödülleri 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde verildi.

Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik yetkinliklerini iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesinde başarılı girişimci kadınlara ödülleri 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde verildi. Son 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına ulaşan projenin ikinci etabının sonunda düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması ile girişimcilik ve teknoloji alanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve projenin internet sitesi üzerinden ürünlerini satışa sunarak en yüksek ticari performansı sergileyen kadınlara girişimcilik hayallerini gerçekleştirebilmeleri için cansuyu sermayesi olarak toplamda 50 bin TL’yi aşkın para ödülü sunuldu. Proje kapsamında bu yıl ilk kez halk oylaması da yapılarak daha “katılımcı” bir ödül süreci sağlanırken, projenin kamuoyunda bilinirliği de artırıldı. Halk oylamasında 51 bini aşkın oy kullanıldı.

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması Ödül Töreni, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel ve Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Aydın Kolat’ın katılımlarıyla İstanbul’da düzenlendi. Yarışmada, Denizli’den Enhar Doğan birinci, Kocaeli’den Yasemin Akturan ikinci, Trabzon’dan Ayşe Hacıalioğlu üçüncü olurken, yine Trabzon’danCeren Kara “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Özel Ödülü”ne, Hatice Çelik ise “Türkiye Vodafone Vakfı Özel Ödülü”ne layık görüldü. Halk oylamasını ise Kayseri’den Ayşe Şahinkaya kazandı.

Toplam 50 bin TL’nin üzerinde cansuyu desteği

Bu yıl ikincisi düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması değerlendirmesine Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’ta “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında belirlenen halk eğitimi merkezlerinde Mart-Ekim 2017 tarihleri arasında eğitim alan kadın kursiyerler katıldı. Eğitim alan tüm kadınların kendi üretimleri olan el yapımı ürünlerle katıldığı ve projenin internet sitesi aracılığıyla satış yaptığı yarışmaya başvurular, proje ortaklarının temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Başvurularda, katılımcıların proje öncesindeki durumları, projeyle yaşanan değişim ve proje sonrasına yönelik beklentileri dikkate alınırken, projenin internet sitesine girilen toplam ilan ve satış sayısı ile toplam satış tutarı da değerlendirmede kriter olarak kullanıldı.

Yarışmayı kazanan 5 kadın girişimciye para ödülü verildi. Buna göre, birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL, Jüri Özel Ödülü alan 2 kişiye de 3’er bin TL sunuldu. Bu yıl ilk kez düzenlenen halk oylaması kapsamında sosyal medyada en çok oyu alan kursiyer ise cansuyu sermayesi olarak 15 bin TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Millî Eğitim Bakanlığı olarak büyük bir aileyiz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz, bütün vatandaşlarımızın eğitimle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Yapacağı işlerde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini önemsiyor. Kadınlarımızın girişimcilikle alakalı edinimlerini ve potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları cansuyunu sağlamak amaçlı bu projeyi de iki önemli STK ile birlikte 2 yılı aşkın bir süredir yürütüyor. Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı, bu projenin başarısının mimarları. İlk yıl 10 ilde 10 bin kadına ulaşıldı. İkinci yıl 10 ilde 16 bin kadına ulaştık. Gelecek yıl 81 ili hedefleyeceğiz ve yüz binlerce kadına ulaşmaya çalışacağız. Türk kadını geçmişten bugüne hayatın içindeydi. Bizler kadınların bizzat hayatın kendisi olduğunun farkındayız. Kadınların ruhuyla, kabiliyetleriyle, inceliğiyle, zarafetiyle, nezaketiyle, hayatın bizzat içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki eksiklerimizi de bu tür projelerle telafi etmeye çalışıyoruz. Paydaşlarımızın özverisi için teşekkür ediyoruz. Daha da büyük bir teşekkürü kadınlarımız hak ediyor. Bu gururu biz de kadınlarımızla beraber yaşadığımız için mutluyuz.”

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, şöyle konuştu:

“Paydaşlarımızla birlikte anlamlı bir işbirliği devam ediyor. Bu yarışmanın kahramanları, çalışma arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz. Bu kahramanlar, yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerini bizlerin beğenisine sunmanın da ötesine geçerek bu işi girişimciliğe dönüştürmüş bulunuyorlar. Burada paydaşlarımızın da önemli destekleri oldu. Bu yarışmaya katılma cesareti gösteren ve başarılı olan tüm hanımefendileri yürekten tebrik ediyorum. Bu yarışmayı Türkiye’nin bütün illerine yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni kahramanlar, yeni ödüller, yeni yarışmalar ile birlikte olmayı diliyoruz.”

Hasan Süel: “Kadın girişimcilerle 2 yılda yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik değer yarattık”

Bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin, yetiştirdiği girişimciler ve kadınların ekonomiye katılımları ile doğru orantılı olduğuna dikkat çeken Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları ifade etti:

“McKinsey raporuna göre, kadınların potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesinin 2025'e kadar dünya ekonomisine katkısı 28 trilyon dolar olacak. Bir başka araştırmaya göre, 10 yılda tüm dünyada 1 milyar kadın, işgücüne katılma potansiyeli taşıyor. TÜİK verilerine göre ise son 10 yılda önemli bir sıçrama gösterse de Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı hâlâ yüzde 27,5. Bu noktada, kadınların girişimciliğe özendirilmesini, kadın işgücünün girişimci olarak ekonomide yerini almasını önemli buluyoruz ve bu doğrultuda yapılacak bir kamu - özel sektör - STK işbirliğinin önemine inanıyoruz. Değerli proje ortaklarımızla 2 yıl önce ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesini hayata geçirirken tek bir amacımız vardı: kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye tam katılımlarını sağlamak; işini kuran, hatta istihdam yaratan güçlü kadınlar yetiştirmek. Bugün geldiğimiz noktada, kadınlarımızın üretim gücüne ve girişimcilik potansiyeline inanmakla ne kadar doğru bir adım attığımızı, yapıcı ve akılcı enstrümanlarla desteklendiği takdirde, kadınların, iş hayatında ne kadar başarılı olabildiklerini bir kez daha görüyoruz. ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi ile son 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına eğitim vererek yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik değer yarattık. Projemize katılan kadın kursiyerlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelecek planlarına destek vermek amacıyla düzenlediğimiz Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda, ayrıca bu yıl ilk kez düzenlediğimiz halk oylamasında başarıyı yakalayan kursiyerlerimize ödüllerini takdim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı adına kendilerini tebrik ediyor, girişimci kadınlarımızın potansiyelini tüm Türkiye’ye gösterdikleri için onlara teşekkür ediyorum.”

Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Aydın Kolat ise şunları kaydetti:

“Girişimcilikte Önce Kadın projesi, TBV’nin en çok önem verdiği projelerinden biridir. Sanayi 4.0’ı, Toplum 5.0’ı ve Endüstride Dijital Dönüşümün sosyoekonomik etkilerini tartıştığımız bugünlerde, toplumların gelişmişliğini ve refah düzeyini belirleyen en önemli faktörün bilgi ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanmak olduğunu toplum olarak anlamış bulunuyoruz. Günümüzde ileri teknoloji ve doğru bilgiyi doğru zamanda ve doğru şekilde kullanabilen bireylerin, toplumların ve hatta devletlerin diğerlerine üstünlük sağlayacağı artık herkes tarafından biliniyor. Ülke olarak bu dönüşümü sağlıklı biçimde gerçekleştirebilmemiz için eğitimden endüstriye, ülke çapında bilişim okuryazarlığının artırılmasından uluslararası akademik tanınırlığımızın artırılmasına, kadın istihdamından ülke refah düzeyinin artırılmasına kadar her alanda TBV olarak etkin çalışmalar yapıyoruz. Girişimcilikte Önce Kadın projesinde de paydaş olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz. Böyle özverili bir projenin en keyifli kısmı, kadınlarımızın güncel teknolojileri kullanarak hem üretip hem satarak aile bütçelerine katkı sağlar duruma gelmelerini takip etmek oldu. Projeye katılan tüm kadınlarımızı özgüvenlerinden dolayı tebrik ediyor, projede ödül alan kadınlarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.”

Kadın girişimcilere örnek oldular

Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda birinci olan Enhar Doğan, 2 yıl önce eşinde gelişen böbrek yetmezliği ve sonrasında başlayan zorlu organ nakli maratonunun etkisiyle el sanatlarına yöneldi. Deri çanta ve cüzdan üreten Doğan, bugüne kadar proje sitesine 162 ilan girdi. Yarışmanın ikincisi Yasemin Akturan, eşine destek olmak için bir şeyler üretip kendi çevresine satmaya başladı. Moda tasarımı, dikiş ve giyim konularına ilgi duyan Akturan, bugüne kadar proje sitesine 215 ilan girdi. Yarışmada üçüncü olan Ayşe Hacıalioğlu ise Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde okuyor. Hobi olarak başladığı kokulu taş yapımını çevresinden gelen ilgi üzerine ilerletmeye karar veren ve anahtarlıktan çerçeveye, çok çeşitli süs eşyaları üreten Hacıalioğlu, bugüne kadar proje sitesine 67 ilan girdi. Her üç yarışmacının da elde ettiği ciro miktarı toplamda 38 bin TL’nin üzerinde gerçekleşti.

2 yılda 26 binden fazla kadına ulaşıldı

“Girişimcilikte Önce Kadın” projesi, kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırma hedefiyle hayata geçirildi. Proje ile son 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına halk eğitimi merkezlerinde bilgi iletişim teknolojileri ve girişimcilik üzerine eğitimler verildi. Eğitim alan kadınlar, kendileri için özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak el emeklerini kazanca dönüştürebiliyor. Projenin dijital mağazasında bugüne kadar 32 bine yakın ilan verildi, 200 bin TL’nin üzerinde satış yapıldı. İlk yılında 10 bin kadına ulaşarak 15 milyon TL’yi aşkın ekonomik değer yaratan projenin ikinci döneminde 16 binden fazla kadına daha ulaşılarak 26 bini aşkın girişimci kadın ile beraber yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik değer yaratıldı