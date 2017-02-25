  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 20 °C

“Girit İzinde Mudanya” Sergisi

» »
“Girit İzinde Mudanya” Sergisi
Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi, bu hafta farklı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi, bu hafta farklı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Fatoş Pekseren'in "Girit İzinde Mudanya" isimli fotoğraf sergisi Konak'ta açıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici de katıldı. Fatoş Pekseren, serginin, yeni nesillerin aile büyüklerinin geçmişlerini öğrenmeleri açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Geleneklerimizi kaybediyoruz. Çocuklarımıza, günümüz gençliğine geçmişi anlatmıyoruz. Halbuki burada yaşanan büyük acılar var. İlk nesil anlatmamayı seçmiş, ikinci nesil ilgilenmemiş, üçüncü nesil ise günümüzde hatırlamaya, anlamaya çalışıyor" dedi.

Sergi 2 Mart 2017 tarihine kadar açık kalacak.

“Girit İzinde Mudanya” Sergisi

“Girit İzinde Mudanya” Sergisi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin Giad, İnşaat Sektöründeki Sorunları Başkan Tuna İle Paylaştı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Gelmediklerine Pişman Oldular25 Şubat 2017 Cumartesi 11:08
  • Tarımda Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi Programı25 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Kayseri’den Türkiye’yi Taşıyor25 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Jimnastik Takımı Analig’e Uğurlandı25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • Bilecik’te Okul Sporları Modern Pentatlon Müsabakaları Sona Erdi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • Elazığ Belediyesinde Mühendisler Değerlendirme Toplantısı Yaptı25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Bilecik’te Eğitim Ve Spor Konuşuldu25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Öğrenciler, Fen Bilimleri Dersini Üniversite İşledi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Ozan Çoban’la Klasik Müzikli Söyleşi25 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti