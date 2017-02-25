“Girit İzinde Mudanya” Sergisi

Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi, bu hafta farklı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi, bu hafta farklı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Fatoş Pekseren'in "Girit İzinde Mudanya" isimli fotoğraf sergisi Konak'ta açıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici de katıldı. Fatoş Pekseren, serginin, yeni nesillerin aile büyüklerinin geçmişlerini öğrenmeleri açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Geleneklerimizi kaybediyoruz. Çocuklarımıza, günümüz gençliğine geçmişi anlatmıyoruz. Halbuki burada yaşanan büyük acılar var. İlk nesil anlatmamayı seçmiş, ikinci nesil ilgilenmemiş, üçüncü nesil ise günümüzde hatırlamaya, anlamaya çalışıyor" dedi.

Sergi 2 Mart 2017 tarihine kadar açık kalacak.