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Girne Caddesi Prestij Kazanıyor

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Girne Caddesi Prestij Kazanıyor
Eyüp Yeşilpınar'da bulunan Girne Caddesi, trafiğe kapatılarak "Prestij Cadde" hüviyeti kazanıyor.

Eyüp Yeşilpınar'da bulunan Girne Caddesi, trafiğe kapatılarak "Prestij Cadde" hüviyeti kazanıyor. Konuyla ilgili bölge esnafıyla bir toplantı düzenleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "İlçemizin her geçen gün daha yaşanılır ve güzel bir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın üzerinde hassasiyetle durduğu "Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Girne Caddesi için bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje hakkında, Yeşilpınar esnafı ile sakinlerinin fikirlerinin alınması amacıyla bir toplantı düzenlendi. Esnaf ve vatandaşlarla proje hakkında istişarede bulunan Başkan Remzi Aydın, "Girne Caddesi'nin araç trafiği rahatlamış, trafik karmaşası yaşanmayan, yayaların kaldırımlarda rahat yürüdüğü, pırıl pırıl, insanın içini ferahlatan bir cadde olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Toplantı, Eyüp Belediyesi Yağlıdere Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Toplantıya Yeşilpınar esnafı ve sakinleri katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Remzi Aydın, esnaf ve mahalle sakinlerine, "İlçemizin her geçen gün daha yaşanılır ve güzel bir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Girne Caddesi'nin araç trafiği rahatlamış, trafik karmaşası yaşanmayan, yayaların kaldırımlarda rahat yürüdüğü, pırıl pırıl insanın içini ferahlatan bir cadde olmasını amaçlıyoruz. Yapılacak yenileme ve değişiklikler sayesinde esnafımızın, yayalarımızın işini kolaylaştıracak düzgün bir cadde kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görseller eşliğinde yapılan bilgilendirmede, Girne Caddesi'nin proje bittiğinde olması planlanan yeni hali gösterildi. Kaldırımları genişlemiş, araçlar için cep otoparkları yapılmış, esnafı ve mahalle sakinlerini mağdur etmemek adına düzenlenmiş yolları ile tüm detaylar anlatıldı.

Caddede yapılacak çalışmalarda peyzajı, kent mobilyası, ağaçlandırması, tretuvarı, aydınlatma elemanları, yer üstü ve yer altı sistemleri, elektrik, su ve doğal gaz hatları tamamen yenilenecek. Yaya ve araç trafiği için yapılan tasarımlarda, en ince detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu. Ayrıca projede belediye ekipleri; İSKİ, BEDAŞ gibi kurumlarla bir bütün olarak koordinasyonlu şekilde çalışacak.

Girne Caddesi Prestij Kazanıyor

Girne Caddesi Prestij Kazanıyor

Girne Caddesi Prestij Kazanıyor

Girne Caddesi Prestij Kazanıyor

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