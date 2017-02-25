Girne Ortaokulunda Başarı Ve Motivasyon Semineri Verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi(RAM) tarafından Girne Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik başarı ve motivasyon...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi(RAM) tarafından Girne Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerine yönelik başarı ve motivasyon semineri verildi.

Girne Ortaokulu Toplantı Salonunda gerçekleşen seminerde Kahta RAM Müdürü Murat öğrencilere görüş ve tavsiyelerde bulundu. Hayal kurmayan insanların başarılı olamayacağını söyleyen Kahta RAM Müdürü Murat Ardıç, "Hayal kurmazsanız istediğiniz yere gelemezsiniz. Çok çalışıp çok mücadele edeceğiz ve asla yılmayacağız. Eğer bir şeyi yapmayı aklınıza koyarsanız, aklınız onu yapmak için alternatif yollar açar. Hayallerimize koşmamız lazım. Arkadaşlarınıza sarılın, hayal kurun ve biz yaptık deyin. Başarılı insanlar, negatif insanlardan uzak durup, dedikodu yapmayıp, her duyduklarına inanmayıp kaynak araştırması yapan insanlardır. İleri adım atıp, asla geri adım atmamışlardır" ifadelerini kullandı.