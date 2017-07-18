Gişe Hırsızları ‘Burun Farkıyla’ Yakalandı

Kayseri'de bilet dolum gişesinden hırsızlık yapan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalanmamak için gizlense de polis görüntülerdeki burundan yola çıkarak...

Kayseri'de bilet dolum gişesinden hırsızlık yapan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalanmamak için gizlense de polis görüntülerdeki burundan yola çıkarak zanlılara ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Haziran tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan kart dolum gişesinin kapısı kırılarak kasadan bin 260 TL çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kameralarca kaydedilen görüntülerde gece saatlerinde kart dolum gişesi kırılarak içeriye şahıslar giriyor. Bir şahıs yüzünü kapüşonla kapatarak fark ettiği güvenlik kamerasını taşla kırıyor. Görüntüleri izleyen Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, şahsın görüntülerdeki burnundan yola çıkarak açık kimliğine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından olayın şüphelileri Ö.T. (19) ile M.S. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.