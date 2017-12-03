  • BIST 103.559
  • Altın 161,338
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Giuliano, Kasımpaşa’yı Da Boş Geçmedi

» »
Giuliano, Kasımpaşa’yı Da Boş Geçmedi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Antalyaspor'a attığı golden sonra Kasımpaşa karşısında da 2 gol atarak bu müsabakayı da boş geçmedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Antalyaspor'a attığı golden sonra Kasımpaşa karşısında da 2 gol atarak bu müsabakayı da boş geçmedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano gollerini atmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Alex'ten sonra transfer ettiği 10 numara pozisyonundaki 2. Brezilyalısı olan Giuliano, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor mücadelesinde takımının 1. golünü atarak galibiyete taşımıştı. 14. haftada oynanan Kasımpaşa maçında 49. dakikada ceza sahası içinde Dirar ile verkaç yapan Sambacı'nın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 62. dakikada Şener'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında düzgün bir vuruş yapan Giuliano kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atmış oldu. Giuliano de Paula 90+2. dakikada alkış ve tezahüratlar eşliğinde yerini Oğuz Kaan'a bıraktı.

Giuliano böylece Antalyaspor karşılaşmasından sonra Kasımpaşa'ya da attığı 2 golle boş geçmemiş oldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selendi Belediye Spor Lideri Salladı Ama Yıkamadı.03 Aralık 2017 Pazar 19:28
  • Sedyeyle Tribündeki Yerini Aldı03 Aralık 2017 Pazar 19:23
  • Lucescu, Fenerbahçe Maçında03 Aralık 2017 Pazar 19:23
  • Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç Devam Ediyor)03 Aralık 2017 Pazar 18:58
  • Alper Potuk Forvette03 Aralık 2017 Pazar 18:43
  • Abdullah Avcı: “Önemli Olan Lider Gibi Oynamak”03 Aralık 2017 Pazar 18:33
  • Hakan Özmert: “Bir Hedef Doğrultusunda Çalışıyoruz”03 Aralık 2017 Pazar 18:28
  • Amatör Maçta Kavga03 Aralık 2017 Pazar 18:23
  • Tff 3. Lig: Çorum Belediyespor: 1 - Düzyurtspor: 103 Aralık 2017 Pazar 18:13
  • Salihli Belediyespor Rahat Kazandı03 Aralık 2017 Pazar 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti