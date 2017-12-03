Giuliano, Kasımpaşa’yı Da Boş Geçmedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Antalyaspor'a attığı golden sonra Kasımpaşa karşısında da 2 gol atarak bu müsabakayı da boş geçmedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Antalyaspor'a attığı golden sonra Kasımpaşa karşısında da 2 gol atarak bu müsabakayı da boş geçmedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano gollerini atmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Alex'ten sonra transfer ettiği 10 numara pozisyonundaki 2. Brezilyalısı olan Giuliano, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor mücadelesinde takımının 1. golünü atarak galibiyete taşımıştı. 14. haftada oynanan Kasımpaşa maçında 49. dakikada ceza sahası içinde Dirar ile verkaç yapan Sambacı'nın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 62. dakikada Şener'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında düzgün bir vuruş yapan Giuliano kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atmış oldu. Giuliano de Paula 90+2. dakikada alkış ve tezahüratlar eşliğinde yerini Oğuz Kaan'a bıraktı.

Giuliano böylece Antalyaspor karşılaşmasından sonra Kasımpaşa'ya da attığı 2 golle boş geçmemiş oldu.