  • BIST 89.670
  • Altın 147,483
  • Dolar 3,6873
  • Euro 3,8813
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

Gizem Bulut Davasında Uzlaştırma Kararı Bekleniyor

» »
Gizem Bulut Davasında Uzlaştırma Kararı Bekleniyor
Manisa'dan Eskişehir'e gelerek eşi Gizem Bulut'u öldüren ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı yaralayan Ümit B.'nin yargılanmasına devam edilirken,...

Manisa'dan Eskişehir'e gelerek eşi Gizem Bulut'u öldüren ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı yaralayan Ümit B.'nin yargılanmasına devam edilirken, mahkeme heyeti davayı uzlaştırma kararının beklenmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Ümit B.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ümit B. ile avukatlar ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmayı Ümit B. ile yaraladığı Ramazan A. arasındaki "Tehdit ve hakaret" suçunun uzlaştırma kararının beklenmesi için ileri bir tarihe erteledi.

İddiaya göre, Gizem Bulut 30 Mayıs tarihinde yaşadığı Manisa'dan 2 ay önce sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan A. ile birlikte Eskişehir'e geldi. Eskişehir Çamlıca Mahallesi'nde kalmaya başlayan Ramazan A. ile Gizem Bulut'un yerini öğrenen koca Ümit B. ise Manisa'dan kiraladığı 07 KGB 49 plakalı otomobille Eskişehir'e geldi. Ümit B., adresini öğrendiği eşini Çamlıca Mahallesi'ndeki ikamette tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından evden çıkan Ümit B., daha sonra evin yakınlarında çalıştığı kahvenin önüne çıkan Ramazan A.'yı da başından ve karnından vurup kaçtı. Ümit B., olayın ardından polisler tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Traktörden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti02 Mart 2017 Perşembe 12:23
  • Kamyonla Çarpışan Otomobilde Can Pazarı: 7 Yaralı02 Mart 2017 Perşembe 12:18
  • Üzerine Televizyon Düşen Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti02 Mart 2017 Perşembe 12:18
  • Tarsus’ta Uyuşturucu Operasyonu02 Mart 2017 Perşembe 12:03
  • Son İki Ayda 15 Bin 725 Düzensiz Göçmen Yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 12:03
  • Kdz. Ereğli’de 8 Şirkete Kayyım Atandı02 Mart 2017 Perşembe 11:58
  • Evli Kadını Sosyal Medyadan Rahatsız Eden Şahsa Ormanda İşkence02 Mart 2017 Perşembe 11:58
  • Ökk Davasında Mahkeme Başkanından Sanığa "Sizi Çözmekte Zorlanıyorum" Tepkisi02 Mart 2017 Perşembe 11:53
  • Çorum’da Cinayet02 Mart 2017 Perşembe 11:48
  • Onur Özbizerdik’e 7 Yıl 6 Ay Hapis02 Mart 2017 Perşembe 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti