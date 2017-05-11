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Gkv Özel Okulları Büyük Buluşmaya Hazırlanıyor

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Gkv Özel Okulları Büyük Buluşmaya Hazırlanıyor
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunları bu yıl ikinci kez buluşacak.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları mezunları bu yıl ikinci kez buluşacak. Geçen yıl start alan ve yoğun ilgi gören GKV Mezunlar Buluşması için dünyanın ve yurdun dört bir yanından gelecek mezunların katılması bekleniyor.

Kuruluşundan bu yana 53 yıl boyunca binlerce mezun vererek ülke kalkınmasına önemli destekler veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl düzenlenecek olan 2. Mezunlar Buluşmasıyla eski mezunlarını bir araya getirecek. 14 Mayıs Pazar günü 14.00-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan GKV Özel Okulları Mezunlar Buluşmasına katılımın yüksek olacağı tahmin ediliyor. 2016 yılında ilki gerçekleştirilen organizasyon büyük ilgi görmüş ve dünyanın bir çok ülkesinden ve yurdun dört bir köşesinden mezunlar bir araya gelerek geçmiş günleri yad etmiş, eski sınıflarına giderek sıralarına oturmuş ve eski öğretmenleriyle hasret gidermişti. GKV Özel Okulları Halkla İlişkiler Müdiresi ve Mezunlar Ofisi Şefi Pelin Öktem eski mezunların bu organizasyona büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, "53 yıldır kurumlarımızdan binlerce öğrenci mezun oldu ve günümüzde dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'nin çeşitli illerinde mesleki yaşamlarını sürdüren eski mezunlarımızı 14 Mayıs 2017 Pazar günü kurumumuz çatısı altında bir araya getireceğiz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz buluşmanın bu yıl daha büyük ilgi göreceğini umuyoruz. Bütün mezunlarımızı bekliyoruz. Mezunlarımızdan oluşan orkestramızın büyük bir konseri gerçekleştirilecek. Gün boyu çeşitli etkinlikleri eski mezunlarımızla birlikte yapacağız" dedi.

Gkv Özel Okulları Büyük Buluşmaya Hazırlanıyor

Gkv Özel Okulları Büyük Buluşmaya Hazırlanıyor

Gkv Özel Okulları Büyük Buluşmaya Hazırlanıyor

Gkv Özel Okulları Büyük Buluşmaya Hazırlanıyor

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