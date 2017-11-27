Gkv’den Öğretmenlerine Muhteşem Balo

Kuruluşunun 54.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamayı sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kurum...

Kuruluşunun 54.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamayı sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin onuruna Tuğcan Otel'de geleneksel öğretmenler günü balo gerçekleştirdi.

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yarım asırdan fazla bir zaman diliminde GKV Özel Okullarının Gaziantep'in birçok alanda markalaşmasında önemli roller üstlendiğini ifade ederek, eğitime katkı sağlayan ve özveriyle görevlerini yerine getiren öğretmenleri kutladı.

Anadolu'nun yarım asırdan fazla bir zamandır eğitimle aydınlatılmasında ve binlerce öğrencinin yetiştirilerek Türkiye'nin birçok alanda kalkınmasına destek veren Gaziantep Kolej Vakfı kuruluşunun 54.yılında öğretmenlerini de unutmadı. Gaziantep Kolej Vakfı tarafından Tuğcan Otel'de gerçekleştirilen Geleneksel Öğretmenler Günü balosuna Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Sait Bilgili, İrfan Elboğa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki'nin yanı sıra öğretmenler katıldı. Salonda samimi bir atmosfer ve renkli dakikalar dikkatlerden kaçmadı.

"21. yüzyıl standartlarında eğitim ve eğitimci en önemli önceliğimiz"

Türkiye'nin her zamankinden çok nitelikli eğitime ve öğretmenlere ihtiyacı olduğunu, dünyada meydana gelen değişimlerin göz önüne alınarak 21.yüzyılı yaşayacak ve yaşatacak nesillerin en iyi koşullarda yarınlara hazırlanması gerektiğini ifade eden Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, " Sevgili Öğretmenlerimiz, üstlendiğiniz misyon bir ulusun devamlılığı için olduğu kadar, O ulusun, dünya milletlerinin bilim ve teknoloji alanında ulaştığı üstün noktalara varılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sizler bir milletin kaderini olumlu veya olumsuz yönde değiştirebilecek kutsal bir görevin neferlerisiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk, Millî Mücadele'de millî birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevî bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir devrimcidir. Bunlara ilaveten başöğretmenlik vasfıyla tüm başarılarını taçlandırmıştır. Bu vasıflarıyla, insanlık tarihinin tanıdığı en büyük isimlerden biri olduğuna da şüphe yoktur. Kahramanlık ve yüksek insanlık meziyetlerini en yüksek seviyede taşıdığında dünya tarihçileri ve fikir adamları tereddütsüz birleşmektedir. O, bir sınıfta veya her hangi bir fen laboratuvarında değil, vatan adını verdiğimiz Anadolu topraklarında, millet adını verdiğimiz Türk ulusuna eğitmenlik, öğretmenlik, rehberlik yapmıştır. Eğer bu gün cumhuriyetimizin 94. yılını başımız açık anlımız dik olarak kutlayabiliyorsak bunu başaran O'nun çağdaş ve evrensel fikirleridir. Bu fikirler sadece Türk ulusunun değil, birçok dünya ulusunun bağımsızlık mücadelesinde yeniden yapılanmasında en önemli faktör olmuştur" dedi.

"GKV 54 yıldır Gaziantep'e marka değeri katan, markalaşmaya destek veren bir kurum "

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluşundan bu yana eğitim alanındaki hizmetlerinin ve geleceğe yönelik yatırımları hakkında bilgiler veren Ersoy, "1963 yılından bu yana Gaziantep'te eğitim faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sadece kentimizin değil ülkemizin birçok alanda kalkınmasını ve gelişmesini sağlayan binlerce insan yetiştirmiştir. Markalar kenti olarak anılmaya başlayan Gaziantep'in adının, sanayisinin, ekonomisinin ve üretiminin markalaşmasında tam 54 yıldır Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının verdiği eğitim ve öğretim önemli bir yer tutmaktadır. Okullarımızın yetiştirdiği nitelikli ve üretken bireylerin ülke kalkınmasında üstlendiği önemli görevler ve elde ettikleri başarılar herhangi bir tesadüf sonucu oluşmamış, aksine verilen Atatürk ilke ve prensipleri doğrultusunda verilen eğitimin beklenen sonuçları olarak karşımıza çıkmıştır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının esas kuruluş amacı Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, ülkesini, milletini seven, çağdaş ve demokratik düşünen, üretkenliğiyle ulusal kalkınmada bir nefer gibi çalışan, öz güven sahibi, yaşam felsefesinde başarmak ilkesi bulunan gençler yetiştirmek vardır. Bu amaçlar doğrultusunda 54 yıldır sadece Gaziantep değil, Türk Milli Eğitiminin gelişmesinde önemli katkılar sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları elde ettiği başarıları Atatürkçü kimliğine ve sizlerin özverili, fedakâr gayretlerine borçludur. Bu vesileyle Yüce Atatürk'ü minnet ve rahmetle yad ediyor, sizlere ülkemiz adına en derin saygılarımla teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gaziantep Kolej Vakfı özel Okulları bünyesinde 15 ve 20 yıl görev yapmış öğretmen, idari memur, teknisyen ve yardımcı personele günün anısına hizmet plaketleri Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar tarafından törenle taktim edildi. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'da kurumda görev yapan tüm öğretmenler adına Genel Müdür Taşlıyar'a günün anısına bir plaket ve çiçek vererek teşekkür etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları müzik zümresi öğretmenlerinden oluşan orkestra eşliğinde öğretmenler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Gecenin finali salonda bulunan bütün öğretmen ve konuklarının ellerinde salladıkları Türk bayrakları eşliğinde söyledikleri marşlarla son buldu.