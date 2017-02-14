Gkv’li Dila Baloğlu Satranç Şampiyonu

Katıldığı turnuvalarda adından sıkça söz ettiren Dila Baloğlu katıldığı son turnuvada da şampiyonluğu kimseye kaptırmayarak satranç sporundaki kariyerine...

Katıldığı turnuvalarda adından sıkça söz ettiren Dila Baloğlu katıldığı son turnuvada da şampiyonluğu kimseye kaptırmayarak satranç sporundaki kariyerine yeni bir başarı ekledi.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep Satranç İl temsilciliği tarafından Zümrüt Anka Etüt merkezinde gerçekleştirilen 2016 – 2017 Gaziantep Kadınlar İl Birinciliği Satranç Turnuvasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Dila Baloğlu turnuvanın şampiyonluğunu elde ederek il birincisi oldu. Katıldığı bir çok turnuvada yerel, ulusal ve uluslararası başarılara sahip olan milli takım sporcusu Baloğlu önümüzdeki süreçte de Gaziantep'in satranç sporuyla adını duyurabilmek için çalışacağını ifade ederek okullarda bütün çocukların bu sporla ilgilenmesi yönünde çağrı da yaptı. Baloğlu kazandığı şampiyonluk kupasını okuluna götürerek öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla başarısının mutluluğunu paylaştı.