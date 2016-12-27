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Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar

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Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar
Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencileri İngilizce skills dersinde okudukları "The Kite" (Uçurtma) kitabı ile ilgili "Benim Uçurtmam" adlı projeyi...

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencileri İngilizce skills dersinde okudukları "The Kite" (Uçurtma) kitabı ile ilgili "Benim Uçurtmam" adlı projeyi başarıyla tamamlayarak özlenen barışı uçurtmalara yansıttılar.

GKV İlkokulu İngilizce öğretmenleri Mamadou CahmpyTiemtore ve İngilizce zümresi rehberliğinde gerçekleştirilen proje çalışmasında evrensel değerler de ön planda tutuldu.

Akademik başarıları ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı İlkokul ikinci sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen uçurtma çalışmasında dünyanın özlediği barış uçurtmalara yansıtıldı. İngilizce skills dersinde okudukları "The Kite" (Uçurtma) kitabı ile ilgili "Benim Uçurtmam" adlı projeyi başarıyla tamamlayarak özlenen barışı uçurtmalara yansıtan öğrencilere İngilizce öğretmeni MamadouCahmpyTiemtore ve İlkokul İngilizce zümresi rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler, kitabın ana temaları olan dostluk, sevgi ve barış hakkında yabancı dilde çeşitli çalışmalar yaparak evrensel değerleri kendi yaptıkları uçurtmalarına işleyip, kendi ürünlerini ortaya koydular.

Yabancı dil eğitiminde uygulanan bu tür projelerin yaparak, yaşayarak öğrenme modelinin başarıyla yürütülmesinde önemli rol oynadığı da belirtildi. Yürütülen proje çalışmasında öğrenciler tarafından yapılan uçurtmalar okul koridorlarında sergilenirken havaların düzelmesiyle birlikte uçurtmaların bir şenlik havasında gökyüzüyle buluşturulacağı da açıklandı.

Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar

Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar

Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar

Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar

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