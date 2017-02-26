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Gkv’liler Kayak Eğitim Kampında Çalışmalara Başladı

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Gkv’liler Kayak Eğitim Kampında Çalışmalara Başladı
Kayseri Erciyes Kış Eğitim Kampına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu kafilesi kamp çalışmalarına yoğun bir faaliyet programıyla başladı.

Kayseri Erciyes Kış Eğitim Kampına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu kafilesi kamp çalışmalarına yoğun bir faaliyet programıyla başladı. Kış sporlarıyla ilgili bir çok etkinliğin gerçekleştirdiği kampta öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerinin de tespit edilmesi hedefleniyor.

GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yeliz Bircan rehberliğindeki kafilede 5 öğretmen ve 52 öğrencinin katıldığı Kayser Erciyes Kayak ve Eğitim Kampında çalışmalar yoğun bir programla başladı. Çeşitli sportif etkinliklere yer verilen kampta öğrencilerin kamp yaşamına alışması, öz güven duygularının gelişmesi ve bir birinden farklı yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan kafile sorumlusu GKV Özel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yeliz Bircan kamp çalışmalarına öğrencilerin kısa bir süre içerisinde adaptasyon sağladıkları ve burada bulunan diğer ekip arkadaşlarıyla tanışarak onlarla ortak etkinlikler yaptığını belirterek "Temel amacımız öğrencilerimizde öz güven duygusunun geliştirilmesini sağlamak olup geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz Kayseri Erciyes Kış Eğitim kampımızı bu yıl da 52 öğrencimizle gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz kısa sürede doğa ve kamp koşullarına uyum sağladılar. Burada çeşitli kış sporlarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kamp bitimi bölgenin tarihi ve turistik yörelerini tanımaya yönelikte aktivitelerimiz olacaktır" dedi.

Gkv’liler Kayak Eğitim Kampında Çalışmalara Başladı

Gkv’liler Kayak Eğitim Kampında Çalışmalara Başladı

Gkv’liler Kayak Eğitim Kampında Çalışmalara Başladı

Gkv’liler Kayak Eğitim Kampında Çalışmalara Başladı

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