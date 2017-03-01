Gmis, 263 Maden Şehidini Anacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 25. yıl dönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.
3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 3 Mart 2017 Cuma günü sabah saat: 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında düzenlenecek.
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