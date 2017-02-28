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Gmis Başkanlar Kurulu Toplandı

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Gmis Başkanlar Kurulu Toplandı
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu aylık olağan toplantısı, Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında yapıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu aylık olağan toplantısı, Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında yapıldı.

GMİS Şemsi Denizer Başkanlar Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Yönetim Kurulu, GMİS Kozlu Şube Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve Yönetim Kurulu, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir ve Yönetim Kurulu, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve Yönetim Kurulu, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Yönetim Kurulu, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç ve Yönetim Kurulu, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Birol Kundakçıoğlu ve yönetim kurulu katıldı.

Toplantıya GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska il dışında olduğu için katılamadı.

Toplantıda; 3 Mart 2017 tarihinde Emirgan Otel'de yapılacak olan "Zonguldak'ın Bugünü ve Geleceği Üzerine Birlik ve Dayanışma Toplantısı" nın hazırlıkları görüşüldü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama, Hattat Holding Hema Aş işyerlerinde çalışan GMİS'e bağlı üyeleri kapsayacak Toplu İş Sözleşmeleri hazırlıklarının son durumu hakkında bilgi alışverişi yapılırken 1 Mayıs 2017 İşçi Bayramı kutlaması konusunda da fikir alışverişi yapıldı.

Gmis Başkanlar Kurulu Toplandı

Gmis Başkanlar Kurulu Toplandı

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