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Göç İdaresi’nden Bilgilendirme Toplantısı

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Göç İdaresi’nden Bilgilendirme Toplantısı
Selendi'de Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve mültecilerin Türkiye'deki hareketliliği hakkında...

Selendi'de Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve mültecilerin Türkiye'deki hareketliliği hakkında kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Manisa Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Selendi ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı, Belediye Yazı İşleri Müdürü Şaban Dönmez, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Astsubay Mustafa Kadak, İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Metin Demirel, İlçe Müftüsü Ramazan Arba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan karakuş, İlçe İdare Kurulu üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda katılımcılara göçle ilgili kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması, yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları, sınır dışı edilmeleri uluslararası koruma ve özellikle geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriye uyruklu yabancılara dönük yapılan çalışmalar hakkında kurum ve kuruluş temsilcilerine bilgilendirme yapıldı. Yabancı uyruklu şahıslara yönelik karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümlerinin ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla birlikte sona erdi.

Göç İdaresi’nden Bilgilendirme Toplantısı

Göç İdaresi’nden Bilgilendirme Toplantısı

Göç İdaresi’nden Bilgilendirme Toplantısı

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