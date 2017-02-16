Göçerlerin Yol Sorunu Bir Asır Sonra Çözüldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık bir asır önce yerleşik hayata geçen göçebelerin, elektrik ve sudan sonra yol sorunu da çözüme kavuştu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık bir asır önce yerleşik hayata geçen göçebelerin, elektrik ve sudan sonra yol sorunu da çözüme kavuştu. Göçerler referandumda "evet" oyu kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür edeceklerini söyledi.

Ceylanpınar ilçesine yaklaşık bir asır önce yerleşik hayata geçen Gellegöç göçebeleri, yerleştikleri bölgenin Tarım İşletmeleri Genel müdürlüğüne (TİGEM) ait araziler olması nedeniyle elektrik, su ve yol gibi hizmetlerden faydalanamıyordu. Şanlıurfa'nın Büyükşehir olmasının ardından yaklaşık 3 bin nüfuslu göçerlerin bulunduğu bölge Gellegöç Mahallesi'ne dönüştü. Bölge insanı yaklaşık bir asır sonra elektrik ve suya kavuştu. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın talimatıyla, Gellegöç Mahallesi sakinlerinin yol sorunu da çözüldü.

Başkan Atilla'nın talimatıyla yol çalışmasına başlandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, "Bu mahallemizde 1 asırdır yol, su, elektrik daha önce yoktu. Vatandaşlarımız ilkel bir ortamda yaşıyorlardı. Ancak Şanlıurfa'nın Büyükşehir olmasından sonra mahallemize su ve elektrik geldi. Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz koordineli çalışmalar neticesinde mahallemizin yollarını da stabilize yaptık" dedi.

Mahallede büyük sevinç

Yaklaşık 100 yıl süren mücadelenin ardından elektrik ve sudan sonra yola kavuşan göçerler, büyük bir mutluluk yaşadı. Mahalle Muhtarı Abbas Balak, yıllardır büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Bugüne kadar ne suyumuz, ne elektriğimiz ne de yolumuz vardı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya çok teşekkür ediyoruz. Artık mahallemize hizmetler geliyor. Elektriğimiz de var, suyumuz da var, yollarımız da yapıldı. Allah devletimize güç versin" dedi. Mahalle sakinlerinden Hatice Balak ise "Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya çok teşekkür ediyoruz. Yolumuzu, suyumuzu yaptılar, köye elektriğin gelmesine vesile oldu" ifadelerini kullandı.

Referandumda "evet" oyu ile teşekkür edecekler

Mahalle Muhtarı Abbas Balak, getirilen hizmetlerden memnun olduklarını söyleyerek, referandumda mahalle olarak herkesin evet oyu kullanacağını söyledi. Balak, "Bu hizmetleri görmememiz mümkün değil. Çekilen sıkıntıyı biz biliyoruz. Bu nedenle referandumda hep birlikte evet diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hatice Balak da hizmetlerin gelmesine vesile olanlara, referandumda "evet" oyu kullanarak, teşekkür edeceklerini kaydetti. Hatice Balak, "Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin gelmesinde en büyük pay Cumhurbaşkanımızın. Bu nedenle biz de hep birlikte referandumda evet diyerek, kendisine teşekkür edeceğiz" diye konuştu.