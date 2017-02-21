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Göçmen Kadınlar Akdem’de Meslek Edindi

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Göçmen Kadınlar Akdem’de Meslek Edindi
Ülkelerinden çeşitli sebeplerle göç edip Türkiye'ye sığınan göçmen kadınlar, Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nde (AKDEM) aldıkları...

Ülkelerinden çeşitli sebeplerle göç edip Türkiye'ye sığınan göçmen kadınlar, Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'nde (AKDEM) aldıkları 8 haftalık eğitimin ardından meslek sahibi oldu.

Ülkelerinden çeşitli sebeplerle göç edip Türkiye'ye sığınan ve her biri ayrı bir hikaye barından göçmen kadınlar, Zeytinburnu Belediyesi'nin açmış olduğu 8 haftalık kurs sonunda meslek edinip ev ekonomisine el attı.

Geri dönüştürülebilir atıkları süs eşyasına dönüştüren kadınlar, 8 haftalık eğitimin ardından magnet, örgü, anahtarlık, hediyelik eşya yapımını öğrendi. Eğitim kapsamında sanattan sağlık sorunlarına, dil eğitiminden mülteci haklarına kadar birçok konu hakkında da bilgi sahibi olan göçmen kadınlar, sosyal ve kültürel eğitimler sayesinde Türkiye'ye uyum sürecini de atlattı.

Atölyelerde el becerilerini geliştiren onlarca göçmen kadın, şimdilerde birer süs eşyasına dönüştürdükleri geri dönüşüm atıklarını satıp ev ekonomisine katkıda bulunacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Atıklar hediyelik eşyaya dönüşüyor

AKDEM'in göçmen kadınlara yönelik başlattığı eğitime ilişkin bilgiler veren Eğitmen Gülşen Güler, "AKDEM'de göçmen çocuklara ve kadınlara yönelik birçok eğitimimiz bulunmaktadır. Bu eğitimlerden biri olan Göçmen Kadınlar Kulübü'nde yapmış olduğumuz atölye çalışmaları, bahsettiğimiz eğitimlerin özeti diyebileceğimiz nitelikte bir çalışmadır. Eğitim kapsamında göçmen kadınlara kültür değişikliğinden kaynaklı yaşayabilecekleri sağlık sorunlarıyla nasıl baş edebileceklerini ve hayatlarını nasıl idame edebileceklerini öğrettik. Burada bedensel temizlikten, Türkçe konuşmaya kadar her türlü eğitimi alan kadınlar aynı zamanda atıklardan ürettikleri süs eşyalarıyla artık hem geri dönüşüme destek veriyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor" dedi.

Göçmen Kadınlar Kulübü'nün hazırladığı ürünler,'Kar Serçesi" adıyla Mart ayındaZeytinburnu Olivium AVM'de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

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