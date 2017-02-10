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Göçmenlere Yardım Eden Çiftçiye 3 Bin Euro Ceza

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Göçmenlere Yardım Eden Çiftçiye 3 Bin Euro Ceza
Fransa'nın Nice şehrinde, göçmenlere yardım ettiği için yargılanan bir çiftçi, 3 bin euro para cezasına mahkum edildi.

Fransa'nın Nice şehrinde, göçmenlere yardım ettiği için yargılanan bir çiftçi, 3 bin euro para cezasına mahkum edildi.

Fransa ve İtalya arasında bulunan Roya vadisinde İtalya topraklarından gelen göçmenlere yardım ettiği için yargılanan Cédric Herrou adlı çiftçi, 3 bin euro para cezasına mahkum edildi. Yağmura rağmen 37 yaşındaki çiftçi Herrou'yu destekleyenler ise adliye önünde toplandı. Adliye önüne "Onlar biziz" pankartları asıldı.

Öte yandan, Cédric Herrou karardan önce, "Devlet karşı gelmesine rağmen böyle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Göçmenlere Yardım Eden Çiftçiye 3 Bin Euro Ceza

Göçmenlere Yardım Eden Çiftçiye 3 Bin Euro Ceza

Göçmenlere Yardım Eden Çiftçiye 3 Bin Euro Ceza

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