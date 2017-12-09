Göçmenlik Acıları Çankaya’da

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, "Sınır ve Ötesi" karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, "Sınır ve Ötesi" karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. 15 Aralık'a kadar görülebilecek sergide göçmenlik sürecinde yaşanan acılar gözler önüne seriliyor.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, "Sınır ve Ötesi" karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından düzenlenen sergide yer alan kareler, göç sürecinin insanlar üzerinde oluşan mağduriyeti gözler önüne seriyor. Sergide yer alan fotoğraflar, insanların yerlerinden yurtlarından edilme sürecinde yaşadıkları acılara yakından bakılmasını sağlıyor.

Kos Adası Liman'da ve Ankara'da yoğun olarak Suriyelilerin bulunduğu İsmetpaşa ve Önder Mahallesi'nde fotoğraf sanatçısı Handan Güler, Serhat Saraydar, Ömer Zafer Göktürk tarafından çekilen kareler, 15 Aralık'a kadar görülebilecek.