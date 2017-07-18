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GÖKAY İRAVUL İMZALADI

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GÖKAY İRAVUL İMZALADI
Kırmızı-Beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum’da yapılan kampa katılan Gökay İravul, Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen törenle bir yıllık imza attı

Samsunspor’un anlaşma sağladığı ve Erzurum Kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara katılan başarılı oyuncu Gökay İravul düzenlenen törenle bir yıllık imza attı. Kulübün ikinci başkanı Rüştü Araboğlu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren’in katıldığı törende konuşan Gökay İravul, yuvada kaldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, “Çok sevdiğim ve istediğim bir camiadayım. Geçen sezon sorunlarla mücadele ettik. Bu sezon Alpay hocamla birlikte hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. Rüştü Araboğlu ise, Gökay’ın çok karakterli bir oyuncu olduğunu ifade ederek camiaya hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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