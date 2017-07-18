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Gökay İravul Tekrar Samsunspor’da

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Gökay İravul Tekrar Samsunspor’da
Samsunspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Gökay İravul ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Samsunspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Gökay İravul ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlıların geçen sezon Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gökay İravul transferi için Süper Lig ekibi ile yoğun bir görüşme trafiği yapılmıştı. İlk etap kampının son günlerinde takıma dahil olan Gökay, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Arapoğlu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren'in de katılımıyla düzenlenen törende kendisini bir sezon daha kırmızı-beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Gökay'ın taraftarın sevgilisi olduğu söyleyen Arapoğlu, oyuncunun takıma faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

Yuvada kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten orta saha oyuncusu Gökay İravul ise, "Takımın ilk etap kampına son günlerinde katılmama rağmen, arkadaş ortamının üst seviyede olduğunu gördüm. İkinci etap kampımız ile beraber bu arkadaşlıklar daha da pekişecek. İnşallah bu sezon yeni stadımızla birlikte taraftarımızın da çok istediği Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Transfer konusunda kolaylık sağlayan Alanyaspor Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Gökay İravul, geçen sezon Samsunspor formasıyla 12 maça çıkmış ve 3 gol atmıştı.

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