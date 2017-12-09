Gökçeada’da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale'de, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'da yarın (Pazar) yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın sabah yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ile Kabatepe'den sabah saat 09.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.