Gökçeadalılardan Altın Madeni Arama Başvurusuna Tepki

Türkiye'nin en büyük adası olan ve organik tarımın yanı sıra turizm ile de anılan Gökçeada'da vatandaşlar, bir madencilik şirketinin yaptığı altın...

Türkiye'nin en büyük adası olan ve organik tarımın yanı sıra turizm ile de anılan Gökçeada'da vatandaşlar, bir madencilik şirketinin yaptığı altın ve gümüş madeni arama başvurusuna tepki gösterdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Yuvacık mevkiinde Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından altın ve gümüş madeni arama projesi başvurusunun ardından açıklama yapan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, gerekli mücadeleyi yapacaklarını belirtti. Çetin, "Bizde iki gün önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün internet sayfasından bu duyuruyu, ilanı öğrenmiş bulunmaktayız. Gökçeada Yuvalı mevkiinde Merih Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Çanakkale Valiliğine altın ve gümüş madeni arama projesiyle müracaat etmiş bulunmaktalar. Edindiğim son bilgiye göre, Valilikçe uygun görülerek ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş. Bu aşamadan sonra ÇED raporu için uygun kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alarak ÇED raporunu tamamlayıp burada bir maden arama noktasında çalışmaları olacak. Ama biz yerel yönetim olarak ve Gökçeada'da yaşayan bütün insanlar şu konuda çok hassasız. Biz Gökçeada'yı tamamen turizm ve organik ada olarak arzu ediyoruz ve ileriye dönük olarak bu şekilde bir vizyon ortaya koyduk. Ve kesinlikle Gökçeada'da altın veya gümüş madeni aramasıyla alakalı olarak buna izin vermemiz ve buna müsaade etmemiz mümkün değil. Şöyle ki, 2012-2013 yıllarında yine bir firma tarafından maden aramaları gerçekleşmişti. Gökçeada'da ve o maden araması esnasında Gökçeada'da o dağlarımız da tepelerimiz de oralara yol açılmak adına kesilen ağaçların yok edilen yeşilliklerin yanında sondaj sonucunda yeraltı su kaynaklarımızın yönleri değişmiş ve dünyada 4'üncü sırada kaynakları itibariyle 4'üncü sırada bulunan Gökçeada'da, yeraltı kaynaklarımız, sularımız tamamen yön değiştirerek bir ekolojik dengeye hasar vermiştir. Bu aşamadan sonra şunu çok iddia ediyorum, ben bütün yetkili arkadaşlardan şunu istirham ediyorum. Bunu mevcut bürokratik işlemler devam ederken, gerekli izinler verilmeyerek önüne geçilsin. Aksi takdirde Gökçeada'da yaşayan bizler konuyla alakalı her türlü yasal ve hukuki imkanlarımızla birlikte gerekli mücadelemizi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Ada'da yaşayan Atilla Kaçmaz ise, "Şimdi adamız organik tarıma yönelmiş ve Türkiye'nin en büyük adası. Turizmle geçinen ve organik tarımla geçinen bir ada. Bu cennet adayı perişan edecekler. Daha evvel petrol aradılar. Siyanürle altın aradılar. Adayı delik deşik ediyorlar. Çocuklarımızın sakat doğmasını istemiyoruz. Tabiatın talan edilmesine karşıyız. Adalı olarak hiç birimiz kabul etmiyoruz" dedi.