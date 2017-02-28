Gökçebey’de Yol Açma Çalışması Sürüyor

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Hacımusa grup yolu üzerindeki yol açma çalışması sürüyor.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Hacımusa grup yolu üzerindeki yol açma çalışması sürüyor.

Hacımusa grup yolu üzerinde yağan karların erimesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Araç gidiş gelişleri tek yönlü olarak sürdürülüyor. Yol açma çalışması da üç gündür devam ediyor. Sürücülerin ve yayaların işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. İl Özel İdaresi Gökçebey Bakım evi şefliği tarafından yol çalışması devam ediyor.