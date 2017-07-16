Gökçek, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki Vatandaşlara Seslendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ulus'tan TBMM'ye ve oradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne devam edecek yürüyüş öncesi, 15 Temmuz...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ulus'tan TBMM'ye ve oradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne devam edecek yürüyüş öncesi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan binlerce Başkentliye seslendi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda, Ulus'tan gelecek olan konvoyla buluşup TBMM'ye yürümek için bekleyen vatandaşların sevgi gösterileri üzerine yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, "Televizyonlara çıktığımda şunu söylüyorum. Bir daha darbe olur mu diye soruyorlar. Türkiye'de bir daha darbe falan olamaz, Allah'ın izniyle olamaz, kesinlikle olamaz" dedi.

15 Temmuz 2016'da milletin tek bir kurşun bile atmadan, canlarını siper ederek tankları teslim aldıklarını kaydeden Gökçek, "Bu millet ellerinde bayrakla, yüreklerinde imanla hainlere karşı durdular. Allah muhafaza şimdi teşebbüs etseler, bu sefer öyle olmaz, onlar da bunu biliyor, artık Türkiye'de darbe bitmiştir Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Binlerce Başkentlinin "İdam istiyoruz" sloganları üzerine Gökçek, "Buradan Amerika'ya sesleniyoruz, FETO'yu teslim edin bize, o haini teslim edin bize, hesap sormak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki kutlamaları da televizyondan izlediğini ve toplanan kalabalığa hayran kaldığını kaydeden Gökçek, "Bu millet bayrağına, ezanına, vatanına her zaman sahip çıktı, bundan sonra da sahip çıkacak inşallah" açıklamasında bulundu.

249 şehit için Fatiha

Konuşmasının sonunda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 249 kahraman şehit için Fatiha okunmasını isteyen Gökçek, Fatihaların okunmasının ardından yürüyüş için Ulus'a gideceğini ve 3 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağının eller üzerinde TBMM'ye kadar taşınacağını söyledi.

"Şehitler Anıtını açacağız"

Sabah namazında Millet Camii'ne tüm vatandaşları beklediklerini de kaydeden Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ilişkin bilgi verdi.

"Muhteşem bir 15 Temmuz Şehitler Anıtı yaptık. Tam Külliye'nin karşısında. 24 günde tamamladık bu gerçekten bir rekor" diyen Gökçek, şunları kaydetti:

"33 metre yüksekliğinde mükemmel bir abide. Onu da sabahleyin inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Külliye'nin merdivenlerinde yaptığı konuşmanın ardından açacağız."

Konuşmasının ardından Ulus'taki 15 Temmuz yürüyüşünü başlatmak için Kızılay'dan ayrılan Gökçek, kalabalığa karanfiller dağıtarak, "Bugün uyumak yok" diye seslenmesi üzerine, binlerce Başkentli "Evet" cevabını verdi.