Gökdere Havzası üyesi köyler yemekte buluştu

Tokat’ta 40 köyün oluşumu ile kurulan Gökdere Havzası Yardımlaşma ve Dayanışma Geliştirme Derneği üyeleri birlik beraberlik yemeğinde bir araya geldiler

Tokat’ta 2008 yılında İdris Demirel başkanlığında 40 köyün birleşimiyle kurulan Gökdere Havzası Yardımlaşma ve Dayanışma Geliştirme Derneği üyeleri, TSO Seyirtepe Tesisleri'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

HAVZANIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ

Sunuculuğunu gazeteci Murat Onur’un yaptığı yemeğin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ramazan Çakmak, tanışma, kaynaşma ve birlik beraberlik yemeğine katılan herkese teşekkür ederek, “Derneğimizin amacı 40 köyü içerisine alan ve 20 bin nüfusa sahip yerleşim yerlerinde ikamet eden ve bu yerleşim yerlerinin nüfusuna kayıtlı olup da başka yerlerde ikamet edenler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamakla havzanın gelişmesine yönelik ekonomik, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve benzeri konularda yasalar çerçevesinde faaliyette bulunmaktır” dedi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ SUNULDU

Gökdere Havzasının coğrafi yönden tarımsal, hayvancılık, orman ürünleri yönünden zengin olduğuna işaret eden Çakmak, “Buraya katılan doktor, mühendis, avukat, veteriner, iş adamı ve değişik meslek guruplarından arkadaşlarımızın bilgi ve becerilerini bölgemize aktaracaklarından dolayı çok memnunuz ve muhtarlarımızın taleplerini de kolayca yerine getirmiş olacağız. Bu birlik ve beraberliğin bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından kurucu başkan İdris Demirel, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer ve bayanlar adına Fatma Esin Tuna’ya plaket ve teşekkür belgelerini Başkan Ramazan Çakmak tarafından takdim edildi. Yemek günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilerek son buldu.

Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tapu Müdürü Mehmet Çağlar, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer, eski Avlunlar Belediye Başkanı Eba Müslüm Polat, eski MHP İl Başkanı Murat Polat, Avukatlar Süleyman Kaya, Gizem Gül, köy muhtarları, mühendisler ve dernek üyeleri katıldı.

Taner YEŞİLSU / TOKAT