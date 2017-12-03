Gökhan İnler, Maç Kadrosunda Yok

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gökhan İnler, gribal enfeksiyondan dolayı Osmanslıspor maçının kadrosunda yer aldı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gökhan İnler, gribal enfeksiyondan dolayı Osmanslıspor maçının kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Osmanlıspor ile karşı karşıya gelirken, orta sahanın başarılı ismi Gökhan İnler, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Turuncu-lacivertlilerde İnler'in kadroya alınmama nedeni de belli oldu. 33 yaşındaki futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği için Başkent ekibi karşısında kadroya alınmadığı belirtildi.