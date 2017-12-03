  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Gökhan İnler, Maç Kadrosunda Yok

» »
Gökhan İnler, Maç Kadrosunda Yok
Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gökhan İnler, gribal enfeksiyondan dolayı Osmanslıspor maçının kadrosunda yer aldı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gökhan İnler, gribal enfeksiyondan dolayı Osmanslıspor maçının kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Osmanlıspor ile karşı karşıya gelirken, orta sahanın başarılı ismi Gökhan İnler, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Turuncu-lacivertlilerde İnler'in kadroya alınmama nedeni de belli oldu. 33 yaşındaki futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği için Başkent ekibi karşısında kadroya alınmadığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşilyurt Belediyespor, 11 Nisan Deplasmanında 1-0 Mağlup Oldu03 Aralık 2017 Pazar 16:48
  • Batman Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Evinde Galip03 Aralık 2017 Pazar 16:43
  • Tff 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Elazığspor: 203 Aralık 2017 Pazar 16:43
  • Boluspor - Adanaspor Maçının Ardından03 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • Batmanspor Kadın Futbol Takımı Fark Attı03 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • Tff 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Giresunspor: 003 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • Kütahyaspor: 3 - Feriköyspor: 003 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • Belediye Hentbol Takımı Farklı Kazandı03 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • İnönü Üniversitesispor Sahasında Dersimspor’a 2-1 Mağlup Oldu03 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • Yeşil Sahada İlginç Protesto03 Aralık 2017 Pazar 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti