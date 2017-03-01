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Gökhan Saral: "Cas-fıfa Sonucu Trabzonspor’un Hakları Ve Kupası İade Edilecektir"

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Gökhan Saral: "Cas-fıfa Sonucu Trabzonspor’un Hakları Ve Kupası İade Edilecektir"
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, CAS-FIFA sonucu Trabzonspor'un hakları ve kupasının iade edileceğini...

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, CAS-FIFA sonucu Trabzonspor'un hakları ve kupasının iade edileceğini belirterek, sonrasında ise tazminat davalarının başlayacağını söyledi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, kendisine ait sosyal medya hesabından şike süreci konusuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Şike mücadelesinin Trabzonlunun ve Trabzonsporluların onur mücadelesi olduğunu ve bunu halen anlamayan bazı kesimlerin bulunduğunu belirten Saral, "Üzülerek söylüyorum ki; maalesef bazıları bu şike mücadelesinin Trabzonlunun, Trabzonsporluların onur mücadelesi olduğunu hala anlayamamıştır. CAS-FIFA sonucu Trabzonspor'un hakları ve kupası iade edilecektir. Sonra tazminat davalarımız başlayacak ve onlarda sonuçlanacaktır. Yedi düvele rezil olarak sözde şampiyon olmak mı? Hakkını söke söke alarak başı dik alın teriyle şampiyon kalmak mı? Tarih neyi yazacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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