  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

GÖKHAN TÖRE'DE MAÇTAYDI...

»
GÖKHAN TÖRE'DE MAÇTAYDI...
Samsunspor Boluspor karşılaşmasını izlemek 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Gökhan Töre, devre arası Spor Müdürümüz Davut Aktaş'ın sorularını yanıtladı. ÖZEL FOTOĞRAFLARIMIZ VE HABERİMİZ YARIN HEDEF HALK GAZETESİ'NDE...

Samsunspor Boluspor karşılaşmasını izlemek 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Gökhan Töre, devre arası Spor Müdürümüz Davut Aktaş'ın sorularını yanıtladı. ÖZEL FOTOĞRAFLARIMIZ VE HABERİMİZ YARIN HEDEF HALK GAZETESİ'NDE...

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DUMLUPINAR GRUP ŞAMPİYONU25 Şubat 2017 Cumartesi 08:00
  • Canik Belediyespor'dan dev transferler uçakta24 Şubat 2017 Cuma 23:27
  • ÜNİSAM'DAN SOSYAL YARDIM PROJESİ24 Şubat 2017 Cuma 19:14
  • Samsunspor-Boluspor rekabeti 1966 başladı24 Şubat 2017 Cuma 18:38
  • 13 final maçımız var24 Şubat 2017 Cuma 10:00
  • ŞAMPİYON SPOR LİSESİ OLDU24 Şubat 2017 Cuma 08:00
  • ADALET YERİNİ BULDU23 Şubat 2017 Perşembe 19:08
  • Osman Özköylü'nün cezası kalktı23 Şubat 2017 Perşembe 19:07
  • İMAJIMIZA ZARAR VEREN HERKES HESAP VERECEK23 Şubat 2017 Perşembe 18:44
  • ADALETSİZLİĞİ KANITLANDI Tolga Özkalfa’ya kırık not : 7.923 Şubat 2017 Perşembe 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti