Samsunspor Boluspor karşılaşmasını izlemek 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Gökhan Töre, devre arası Spor Müdürümüz Davut Aktaş'ın sorularını yanıtladı. ÖZEL FOTOĞRAFLARIMIZ VE HABERİMİZ YARIN HEDEF HALK GAZETESİ'NDE...
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GÖKHAN TÖRE'DE MAÇTAYDI...
Samsunspor Boluspor karşılaşmasını izlemek 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Gökhan Töre, devre arası Spor Müdürümüz Davut Aktaş'ın sorularını yanıtladı. ÖZEL FOTOĞRAFLARIMIZ VE HABERİMİZ YARIN HEDEF HALK GAZETESİ'NDE...
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GÖKHAN TÖRE'DE MAÇTAYDI...Samsunspor Boluspor karşılaşmasını izlemek 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Gökhan Töre, devre arası Spor Müdürümüz Davut Aktaş'ın sorularını yanıtladı. ÖZEL FOTOĞRAFLARIMIZ VE HABERİMİZ YARIN HEDEF HALK GAZETESİ'NDE...
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