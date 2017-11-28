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Gökmeydan Spor Kulübü Yeni Atılımlarla Büyüyor

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Gökmeydan Spor Kulübü Yeni Atılımlarla Büyüyor
Gökmeydan Spor Kulübü profesyonel kulüp olma yolunda atılımları ile göz doldurmaya devam ediyor.

Gökmeydan Spor Kulübü profesyonel kulüp olma yolunda atılımları ile göz doldurmaya devam ediyor.

Gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimi için spor yapmalarını teşvik eden ve ahlaklı sporcular yetiştirmeye amaç edinen kulüp, futbol branşına ek olarak boks, taekwondo ve kick boks branşlarını da bünyesine katarak büyümeye devam ediyor. Kulüp bünyesinde yapılan kahvaltılı tanışma ve basın açıklama programında, Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ile futbol antrenörü Murat Öz, yeni branşların antrenörlerinden kick boks antrenörü Mehmet Çizmelioğlu, boks antrenörü Celal Olucak, kick boks antrenörü Fatmanur Çizmelioğlu, crossfit antrenörü Mücahit Uçgun, taekwondo antrenörü Ahmet Nar, zumba antrenörü İnci Çelik, wushu antrenörü Arash Shafaei, muay thai antrenörü Helgor Rahimzadeh ve fitness antrenörü Shilan Rahimzadeh hazır bulundu.

Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım, yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumun her kesimi ile iletişim içerisinde olacaklarını söyledi. Gençlerin ilgi duydukları diğer spor dalları konusuna da çalışmalar yapılacağını söyleyen Başkan Yıldırım, Gökmeydan Spor Kulübü'nün bir okul gibi olacağını, burada ülkesini ve milletini seven, milli kültürünü bilen ahlaklı, çalışkan ve şampiyon sporcular yetiştireceklerini kaydetti. Samimi bir havada geçen toplantı sonrası program hatıra fotoğrafı çektirilerek noktalandı.

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