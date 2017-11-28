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Gököz-der’in Yeni Başkanı Tosun Oldu

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Gököz-der’in Yeni Başkanı Tosun Oldu
Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği'nin (GÖKÖZ-DER) yeni başkanı Mutlu Tosun oldu.

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği'nin (GÖKÖZ-DER) yeni başkanı Mutlu Tosun oldu.

GÖKÖZ-DER, 7. dönem genel kurul toplantısı Gököz Naturalpark Tesisleri'nde yapıldı. GÖZKÖZ-DER Başkanlığı görevini sürdüren Arif Doğru, bayrağı Mutlu Tosun'a devretti. Yeni Seçilen GÖKÖZ-DER Başkanı Mutlu Tosun, "Bu bayrağı teslim aldık. Aynı heyecanla çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Başkan Tosun bizleri bu göreve laik gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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