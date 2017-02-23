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Göksel Gümüşdağ, Mossoro İle Görüştü

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Göksel Gümüşdağ, Mossoro İle Görüştü
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sözleşme uzatmayı düşündükleri Mossoro ile bugün yapılan antrenman sonrasında bir araya geldi ve kontratın...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sözleşme uzatmayı düşündükleri Mossoro ile bugün yapılan antrenman sonrasında bir araya geldi ve kontratın detaylarını konuştu.

Ara transfer döneminde 4 futbolcuyu kadrosuna katan Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte sözleşmesi sona erecek oyuncularla da yeni kontrat yapma çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Ferhat Öztorun ve Uğur Uçar'ın sözleşmelerini uzatan yönetim, Emre Belözoğlu'yla da 1 yıllığına anlaşmaya varmıştı. Bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mossoro, kulüple görüştüklerini ve yeni sözleşme için çok küçük pürüzlerin kaldığını belirtmişti. Bu açıklamanın hemen akabinde kulübe gelen Başkan Göksel Gümüşdağ, Mossoro'yla görüştü. Antrenman sonrasında tecrübeli futbolcuyla bir araya gelen Gümüşdağ, aradaki pürüzleri gidermek için masaya oturdu.

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