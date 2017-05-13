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Göksel Gümüşdağ: "Siz Şampiyon Gibi Oynayın. Şampiyonluk Zaten Size Gelir"

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Göksel Gümüşdağ: "Siz Şampiyon Gibi Oynayın. Şampiyonluk Zaten Size Gelir"
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kalan maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyerek, "Ben arkadaşlara hep şunu diyorum;...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kalan maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyerek, "Ben arkadaşlara hep şunu diyorum; Siz şampiyon gibi oynayın. Şampiyonluk zaten size gelir" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açılamalarada bulundu.

"Oyuncuların inanmış olması beni mutlu etti"

Takım içinde aile olmanın ve takımdaşlık duygusunun önemine dikkat çeken Gümüşdağ, "Ben arkadaşlara hep şunu diyorum; "Siz şampiyon gibi oynayın. Şampiyonluk zaten size gelir." Gençlerbirliği'de her türlü neticeyi oluşturabilecek bir takım. Bizim takımın da stresi fazlaydı tabi. Ama buna rağmen 1-0'dan 2-1'e getirmeyi başardılar. Şu an elimizde bir şey yok. Bundan sonra kalan 3 haftada da elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Oyuncuların bu kadar inanmış olmasını görmek beni de mutlu etti. Ben de Başakşehir'in bu gidişinden çok mutluluk duyuyorum. Elimizden geldiğince son 3 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Gençlerbirliği bu spekülasyonları hak etmiyor"

Karşılaşma öncesi yaşanan spekülasyonlar hakkında da konuşan Göksel Gümüşdağ, "Bunlar son haftalar olunca hep oluşabilecek şeylerdir. Gençlerbirliği'de çıktı inanılmaz bir mücadele gösterdi. Ne kulüp ne hocaları böyle spekülasyonları hak etmiyor. Maç sahada kazanılıyor. İlk yarı mağluptuk, ikinci yarı galip geldik. Gençlerbirliği'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk için elimizde olan bir şey yok"

Maçın sonunda yaşadıkları sevincin sadece bu mücadelenin kutlaması olduğuna dikkat çeken Başkan Gümüşdağ, "Şampiyonluk için elimizde olan bir şey yok. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Dolayısıyla sadece bu maçı kutladık. Bu mutluluğun olması da çok doğal" ifadelerini kullandı.

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