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GÖKSEL İÇİN KARAR GÜNÜ

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GÖKSEL İÇİN KARAR GÜNÜ
AK Parti İl Başkanı Göksel, bugünkü basın toplantısını iptal etmesinin ardından acilen Genel Merkeze çağrıldı. Saat 10.30'da genel merkezdeki toplantıda Göksel için 'tamam yada devam' denilecek.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel'in görevden alınıp alınmadığı tartışmaları sürerken, daha önce bugün düzenleyeceği basın toplantısını 24 saat geçmeden iptal edildiği duyuruldu. Toplantının belirsiz bir tarihe ertelenmesi, AK Parti ve kamuoyunun kafasını karıştırdı. Göksel, ayrıca AK Parti Merkezi'ne acil olarak çağrıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilatta gördüğünü söylediği metal yorgunluğu sonrası İl başkanlarının istifasının alınması devam ederken, Göksel için bugün AK Parti Genel Merkezi'nde saat 10.30'da düzenlenecek olan toplantıda 'devam yada tamam' denilecek.  Zekeriya FIRAT 

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