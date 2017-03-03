Göksel: “Sistemi İyi Anlatmalıyız”

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Milletimize sistemi iyi anlatarak, 16 Nisan'da halkoylamasında darbe anayasası yerini daha güçlü bir anayasaya...

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, "Milletimize sistemi iyi anlatarak, 16 Nisan'da halkoylamasında darbe anayasası yerini daha güçlü bir anayasaya bırakacak" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Kavak 76. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcılar Salih Çelik ve İsmail Şen, İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Abanoz, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, AK Parti Kavak İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Göksel, "Milletimizin kafasını karıştırmaya çalışlar, 16 Nisan'da, sandıklar açıldığında cevaplarını alacaklar" diye konuştu.

"Tarihimizde siyasi çekişmeler yaşandı"

Yeni anayasa referandumu sonrasında Türkiye'ye özgü, Türk milletine yakışır bir sistemin geleceğine inandıklarını söyleyen Göksel, "16 Nisan Türkiye ve Türk milleti için bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi il Türkiye'de yalnızca yönetim şekli değişmeyecek; ülkemiz terör belasından kurtulacak, ekonomik büyüme artacak, darbeler tamamen tarihe karışacak, siyasi kargaşa ortadan kalkacak. Bu yeni anayasa ile gelecek olan yalnızca yönetim şekli değişikliğidir. Bunun en önemli kazanımı ise bürokratik engeller son bulacak olmasıdır. Geçmiş dönemlere baktığımızda Özal ile Demirel arasında çekişme oldu, Ahmet Necdet Sezer ile Ecevit arasında çekişme oldu. Bu kargaşada ülke ülkemiz ekonomik kayıplara uğradı. Bunlar örneklerin yalnızca ikisidir. Bundan önceki dönemlerde de başbakan ve cumhurbaşkanı arasında çekişmeler yaşanmıştır. Yeni yönetim sistemimiz bu kargaşaların tamamının önüne geçecek. Algı operasyonları ile gazete manşetleri ile milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanların, gerekli cevabı sandıklar açıldığında alacaklarına inancımız tamdır. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için, tüm Samsun teşkilatları olarak milletimize yeni sistemi iyi anlatmamız gerekiyor. 16 Nisan'dan sonra darbe anayasası, yerini güçlü bir anayasaya bırakacak ve Türkiye 2023, 2053, 2071 ve ötesindeki hedeflerine daha hızlı ilerleyecek" şeklinde konuştu.