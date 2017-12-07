Göksel'in istifası mı istendi ?

Samsun AK Parti İl Başkanı Göksel'in istifasının genel merkez tarafından istendiği kulislerde konuşuluyor. İl Başkanlığı için isimler bile gösterilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilatta metal yorgunluğu gördüğünü söylemesi üzerine teşkilatta başlatılan değişim sürüyor. Bu kapsamda Samsun'da değerlendiriliyor. AK Parti Bölge Koordinatörü Hacı Turan ve İl Koordinatörü Ünal, iki defa temayül yaparak hazırladıkları raporu genel merkeze teslim etmişti. İl Başkanı Göksel'de geçtiğimiz günlerde düzenleyeceği basın toplantısını iptal ederek çağrı üzerine genel merkeze gitmişti. Toplantı sonrası Göksel görevinin başında olduğunu söylemişti. AK Parti kulislerinde Göksel'in istifasının istifasının istendiği, yerine isim arayışları başladığı öne sürüldü.

Bazı internet sitelerinde yer alan haberlerde Göksel'in istifası sonrası Samsun İl Başkanlığı için eski milletvekili Ahmet Yeni dahil olmak üzere, HAS Parti döneminden tanınan daha sonra AK Parti'ye geçen avukat Hasan Tahsin Şengün'ün yanı sıra AK Parti Canik eski İlçe Başkanı Av. Yılmaz Hocaoğlu'nun da isimleri dillendiriliyor. Ayrıca AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hakan Karaduman'ın ismi üzerinde durulduğu iddia edildi. Zekeriya FIRAT