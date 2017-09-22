Göktuğ Engelli Arabasına Kavuştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, doğuştan west sendromlu olan 8 yaşındaki Göktuğ Zeytin'e, hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanan engelli...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, doğuştan west sendromlu olan 8 yaşındaki Göktuğ Zeytin'e, hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanan engelli bebek arabasını teslim etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç çocukları west sendromlu olan Zeytin Ailesi'ni Şeker Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Anne ve babasından Göktuğ'un durumu hakkında bilgiler alan Başkan Ataç, ailenin talebi olan engelli bebek aracını da teslim etti. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Öznur ve Murat Zeytin çifti de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.