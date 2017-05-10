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"Göktürk-1 Uydusu" Binden Fazla Test Görüntüsü Geçti

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"Göktürk-1 Uydusu" Binden Fazla Test Görüntüsü Geçti
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Göktürk-1 Uydusunun, fırlatıldığı günden bu güne kadar binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çektiğini,...

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Göktürk-1 Uydusunun, fırlatıldığı günden bu güne kadar binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çektiğini, çekilen görüntülerin bir kısmının uydunun görüntü kalibrasyonu, bir kısmının ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için kullanıldığını açıkladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen, Türkiye'nin en yüksek çözünürlüklü gözetleme uydusu Göktürk-1, Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou Fırlatma Üssünden, Vega fırlatma aracı ile 05 Aralık 2016 tarihinde hedef yörüngesine başarı ile fırlatılmıştı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, fırlatma gününden bugüne kadar test ve devreye alma süreci devam eden uydunun, 6 ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çektiği, çekilen görüntülerin bir kısmının uydunun görüntü kalibrasyonu, bir kısmının ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için kullanıldığı belirtildi.

2017 yılının 3. çeyreğinde nihai kabulü gerçekleştirilecek olan Göktürk-1 Uydusunun, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletildiği ifade edildi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu tarafından sağlanan kaynaklarla tedarik edilen Göktürk-1 Uydusu ile Türkiye'nin ileri teknoloji kullanabilme ve üretebilme potansiyelinin artmasına önemli katkıda bulunan Savuma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'nin uzay çalışmalarına öncülük ederek teknoloji geliştirme ve yeni uydu projelerinin hayata geçmesi konusundaki faaliyetlerini yürütmeye kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Ayrıca, Göktürk-1 Uydusunun, Türkiye'nin bundan sonraki askeri optik gözlem uyduları için bir mihenk taşı olarak yeni bir dönemi başlattığı, bu projede kazanılan yeteneklerin ve bilgi birikiminin yeni nesil gözetleme uyduları için yol gösterici olmasının planlandığı kaydedildi.

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