Göl-der Başkanı 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci 15 Temmuz hain derbe girişimde şehit olan için mevlid-i şerif okuttu.

GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci 15 Temmuz hain derbe girişimde şehit olan için mevlid-i şerif okuttu. Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer'in de katılımlarıyla gerçekleşen mevlit programına siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Gölbaşı'nı Koruma, Geliştirme ve Turizm Derneği (GÖL-DER) Başkanı Gürsel Demirci konuşmasında, ülkenin şimdiye kadar en çok şehidi Kurtuluş Savaşı'nda verdiğini belirterek, "Kurtuluş Savaşından 1970'li yıllarda diplomatlarımıza yönelik Ermeni teröristlerin gerçekleştirmiş olduğu saldırılar oldu maalesef. 1980'li yıllarda yer alan yönetim olaya müdahele ederek kökünü kurutmuştur. Yine 80'li yılların başında günümüze kadar devam eden PKK terör örgütü yüzlerce sivil olmak üzere, asker ve polisimizi şehit etmiştir. Ne acıdır ki, Cumhuriyet tarihinden bu tarafa en büyük katliam 15 Temmuz gecesi gerçekleşmiştir. Kendi silahlarımız, kendi asker ve polisimiz kendi halkımızı şehit ederek, Türk halkında derin bir yaraya açmasına neden olmuştur. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında Kurtuluş Savaşı'nda yaşananlardan daha ağırdır. Sebebi ise orada karşımızda düşman devletleri var, 15 Temmuz'da düşman olarak görebileceğimiz kimse yoktu. Sadece ve sadece ordunun içinde yetişmiş bir grup vatan haini o şanlı yuvaya, şanlı ocağa kara leke vurmak için elinden geleni yapmıştır. Asker kıyafetli vatan hainleri teröristler inşallah yargıda an ağır şekilde hesaplarını vereceklerdir. Türk Milleti yaşananları hiç bir şekilde yaşananları unutmayacak, unutulmaması içinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

'Barış içinde yaşamalıyız'

"Bir daha hiç bir devlet kurumunda böyle şer odaklarının yerleşmemesi için devletimiz her türlü tedbiri ve önlemini bundan sonra daha iyi alması gerekmektedir" diyen Demirci şunları söyledi:

"Bu tür insanların buralarda yuvalanması engellensin, ona gayret edenleri de en ağır şekilde devletimiz cezalandırsın. Türk Milleti bir bütündür. Vatanımız bir bütündür. Bayrağımız tektir. Hepimizin bu ülke için elini taşın altına koyması lazım. Yapılan yanlışlara anında müdahale edilmeli, devlet ve millet olarak her zaman el ele barış içinde yaşamalıyız. Bu topraklar sürekli yurt dışından gelen tacizlere maruz kalmıştır. Günümüzde de Türk topraklarına yönelik dışarıdan sürekli saldırılar olmakta, soğuk savaşa Cumhuriyet tarihi boyunca maruz kalmıştır. Devlet ve millet olarak bunlara fırsat vermemeliyiz."