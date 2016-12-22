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Göl Mahallesi Anaokulu, Kurs Merkezi Olarak Düzenleniyor

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Göl Mahallesi Anaokulu, Kurs Merkezi Olarak Düzenleniyor
Sapanca'da bulunan anaokulu olarak hizmet veren bina Sapanca Belediyesi tarafından düzenlenerek kurs merkezi olarak düzenleniyor.

Sapanca'da bulunan anaokulu olarak hizmet veren bina Sapanca Belediyesi tarafından düzenlenerek kurs merkezi olarak düzenleniyor.

Sapanca İlçesi Göl Mahallesi'nde bulunan ve eski yıllarda anaokulu olarak hizmet veren bina, ihtiyaç dışı kalması nedeniyle, Sapanca Belediyesi tarafından düzenlenerek, mahalle halkı için kurs merkezi olarak düzenleniyor. Çalışmalar tamamlandığında bina Sapanca Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla yeni kurslar için hizmete girecek. Mahalle halkının uzun süreden beri belediyeden kurs merkezi taleplerine en iyi çözümü bulduklarını belirten Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, artık kullanılmayan binalarını Göl Mahallesi halkına tahsis ederek, bu mahalle halkının da zengin kurslardan yararlanacağını ifade etti. Her mahallede bilgi kültür evleri ve kurs merkezleri sözünü yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Yılmazer, Yanık, Kurtköy, Kırkpınar, Gazipaşa, Ünlüce, Hacımercan, Akçay başta olmak üzere her mahallede, halkın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan kurs merkezlerine gösterilen ilgiden mutlu olduklarını ve Sapanca İlçesi'ni iki yıl içinde çeşitli uğraşlar için önemli bir merkez haline getirdiklerini sözlerine ekledi.

Göl Mahallesi Anaokulu, Kurs Merkezi Olarak Düzenleniyor

Göl Mahallesi Anaokulu, Kurs Merkezi Olarak Düzenleniyor

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