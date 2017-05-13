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Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay’ın "Anneler Günü" Mesajı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay’ın "Anneler Günü" Mesajı
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Anneler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Duruay, mesajında, annelerin aile hayatının birleştirici unsuru olduğunu belirtti. Kıymetli annelerin sabrın, hoşgörünün, şefkat ve merhametin dünyadaki yansıması olduğunu ifade eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:

"Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizi sadece yılın bir günü değil her günü hatırlamalıyız. Annelerimize layık evlatlar olmak ve yaşadığımız hayat boyunca gurur duyacakları başarılara imza atmak, bizlere düşen en önemli görevdir. Onun için hayattayken kıymetini bilmemiz gereken annelerimizin bu özel ve anlamlı gününü kutluyor, elleri öpülesi şehit annelerimize de saygı ve sevgilerimi sunuyor, her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum."

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