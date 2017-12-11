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Gölbaşı Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gölbaşı Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Başkanlığı Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Ertan Şahin başkanlığında yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Başkanlığı Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Ertan Şahin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkan Vekili Ertan Şahin, toplantıya katılan meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek gündemde iki maddenin olduğunu söyledi. Toplantı daha sonra Belediye Başkan Vekili Ertan Şahin'nin gündem maddelerini okumasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Belediye Meclisinde alınan kararlar ise, 1-2018 yılı tarife cetveli ile kadro ihdas ve iptal cetvelleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca belediye meclisinde alınan kararların belediyenin resmi internet sitesi olan www.golbasi.bel.tr adresinde yayımlanacak.

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