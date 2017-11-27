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Gölbaşı Belediyesi Kışlık Çiçek Dikim Yapıyor

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Gölbaşı Belediyesi Kışlık Çiçek Dikim Yapıyor
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde kışlık çiçek dikimlerine devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde kışlık çiçek dikimlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, belediye serasında üretilen toplam 40 bin adet süs lahanası ve menekşenin park ve refüjlere dikilmeye başlandığını belirtti.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, daha yeşil bir Gölbaşı için çalışmaların tüm hızıyla her mevsim aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

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