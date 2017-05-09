  • BIST 95.018
  • Altın 141,048
  • Dolar 3,5941
  • Euro 3,9152
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 19 °C

Gölbaşı Belediyesinden Çevre Düzenlemesi

» »
Gölbaşı Belediyesinden Çevre Düzenlemesi
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, çevre düzenlemeleri kapsamında bazı kaldırımlarda düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, çevre düzenlemeleri kapsamında bazı kaldırımlarda düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "İlçemiz her geçen gün gelişiyor, değişiyor ve büyüyor. Biz de bu büyüme ve gelişme kapsamında kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu düzenlemeler kapsamında Merinos Taziye Evinin önünün kaldırımları yapıldı. Böylece taziye evinin önünün peyzaj ve çevre düzenlemeleri sona erdi. Ayrıca yine çevre düzenlemesi kapsamında Botanik Park çevresindeki kaldırımlar da düzenlenerek Gölbaşı Belediyesi yazısı ile süslenecek" dedi.

Gölbaşı Belediyesinden Çevre Düzenlemesi

Gölbaşı Belediyesinden Çevre Düzenlemesi

Gölbaşı Belediyesinden Çevre Düzenlemesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Üniversitesinde Sosyal Sorunlar Konulu Seminer09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Borç Yapılandırmasında Süreyi Kaçıranlara Müjde09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Üniversite Öğrencileri Doğa Gezisi Yaptı09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • İmam Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Karaduman’dan ‘Eşit Mesafe’ Vurgusu09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Muhtar Dilmaç’tan Mahalle Sakinlerine Avantaj Card Hizmeti09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Baja Rallisi Şehitler Adına Olacak09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Yedikleri Mantardan Zehirlendiler09 Mayıs 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti